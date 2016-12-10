داعش يدخل تدمر مجدداً والنظام ينسحب

أفادت مصادر المعارضة السورية بورود أنباء عن انسحاب قوات النظام السوري من مدينة تدمر الأثرية بشكل كامل.

ويأتي هذا بعدما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم "داعش" تمكن من دخول المدينة رغم التعزيزات التي أرسلها جيش الأسد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لـ"الحدث"، إن "داعش" هاجم تدمر بعد استقدام متطرفين من العراق وقتل أكثر من 100 عنصر من قوات النظام التي لم تعد تسيطر في تدمر سوى على المطار. كما أشار إلى أن القوات الروسية انسحبت الجمعة من مطار تدمر بعد تقدم التنظيم.

من جانبها، ذكرت مصادر من المعارضة أن عناصر التنظيم سيطروا على مستودعات التسليح والثكنات العسكرية لقوات الأسد شمالي غربي المدينة.

ويعد هذا الهجوم هو الأشرس منذ أن فقد التنظيم سيطرته على المدينة التاريخية في وقت سابق هذا العام.



