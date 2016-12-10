عقوبات أوروبية جديدة على مقربين من نظام الأسد

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيفرض المزيد من العقوبات على شخصيات ومنظمات تدعم النظام السوري بشأن الهجوم على حلب التي تحاول قوات الأسد، بدعم من روسيا وإيران، طرد مقاتلي المعارضة منها.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، في بيان: "سيتصرف الاتحاد الأوروبي سريعاً... بهدف فرض المزيد من الإجراءات والقيود ضد شخصيات تدعم النظام طالما أن القمع مستمر".

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الموافقة على هذا القرار وتحديد الشخصيات والمنظمات التي ستستهدفها العقوبات.



وواصل جيش النظام هجومه على حلب الجمعة بمعارك برية وضربات جوية في عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على كامل المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة من المدينة.