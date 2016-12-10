واشنطن: سنرسل 200 جندي إضافي لقتال "داعش" بالرقة

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، السبت، إن واشنطن سترسل 200 جندي إضافي إلى سوريا للمشاركة في العملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا.

وأضاف كارتر متحدثاً خلال مؤتمر حوار المنامة في البحرين أن القوات الإضافية بينها مدربون من القوات الخاصة ومستشارون وفرق تفكيك المتفجرات وسينضمون إلى 300 من القوات الخاصة الأميركية الموجودة بالفعل في سوريا.

وأضاف كارتر أن تدخل روسيا في سوريا لدعم بشار الأسد "أجج فقط الحرب الأهلية وأطال معاناة الشعب السوري".

واعتبر كارتر أن "الالتزام بإرسال قوات إضافية إلى سوريا خطوة مهمة أخرى لإعطاء زخم لهدفنا، وهو توجيه ضربة أخيرة لتنظيم داعش".

وبدأت قوات "سوريا الديموقراطية" في 5 نوفمبر حملة "غضب الفرات" من أجل "عزل" مدينة الرقة التي يعتبرها التنظيم المتطرف عاصمة له في سوريا.

وقال كارتر إن الولايات المتحدة "تساعد عشرات آلاف المقاتلين المحليين السوريين في عزل الرقة التي يبعدون عنها حالياً نحو 15 ميلاً".

وبحسب قوات التحالف الدولي التي توجه ضربات متواصلة ضد التنظيم، فإن عديد قوات "سوريا الديموقراطية" يبلغ حالياً "45 ألف مقاتل".