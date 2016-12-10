درع الفرات.. انطلاق عمليات طرد داعش من الباب

أفاد ناشطون سوريون بأن فصائل الجيش الحر بدأت عملية اقتحام مدينة الباب بريف حلب والتي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

ويأتي هذا بعد إعلان الجيش التركي أن مقاتلاته دمرت 10 أهداف للتنظيم، بالتزامن مع سيطرة مقاتلي الجيش الحر على طريق سريع يربط بلدتي الباب ومنبج بريف حلب الشمالي.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، قد ذكرت، الخميس، أن تركيا سترسل 300 جندي إضافي إلى شمال سوريا لتعزيز عملية عسكرية تهدف إلى طرد "داعش" ومسلحين أكراد من المنطقة المحاذية لحدودها الجنوبية.

وقالت الأناضول إن 300 جندي من القوات الخاصة سيرسلون لدعم عملية "درع الفرات".