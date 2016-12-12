الكرملين: سيطرة داعش على تدمر تظهر خطورة التنظيم

أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين للصحافيين أن سقوط مدينة تدمر السورية في قبضة تنظيم داعش يظهر حجم التهديد الذي ما زال يمثله.

وكان التنظيم المتشدد قد سيطر على تدمر في مطلع الأسبوع، بعد أن استعادتها القوات الروسية والسورية قد أوائل العام.

وقال بيسكوف "إن خطر خسارة تدمر هو خسارة لكل العالم المتحضر وليس روسيا وحسب".

وأعلن محافظ حمص للتلفزيون السوري الرسمي الأحد أن تنظيم داعش سيطر على مدينة تدمر القديمة، وأن الجيش يقاتل لاستعادتها.

وفي أول اعتراف رسمي للحكومة بسقوط تدمر مرة ثانية في أيدي المتشددين نقلت قناة الإخبارية السورية عن طلال البرازي قوله إن الجيش انسحب من المدينة.

وجاءت تصريحات البرازي بعد ساعات من إعلان داعش والمرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع المدينة بأيدي التنظيم.