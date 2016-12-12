المعارضة السورية: لا تفاوض في ظل قصف المدنيين

طالب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاق جنيف، والعمل على مفاوضات حقيقة، يحدث فيها انتقال سياسي حقيقي، مؤكداً أنه لا يمكن الذهاب إلى المفاوضات قبل إيقاف القصف الذي يستهدف المدنيين، نقلاً عن قناة "العربية" الاثنين.

وقال حجاب: "نريد مفاوضات حقيقية، تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا وليس مفاوضات عبثية كما حصل في الجولات السابقة. إن لم يكن هناك جدول زمني وأجندة واضحة لا يمكن الذهاب للمفاوضات، وكذلك في ظل قصف روسيا للمدنيين وأعمال القتل التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية في سوريا.

وفي هذه الأثناء، نفى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات العميد أسعد عوض الزعبي لـ "العربية" صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق أميركي روسي بشأن خروج المسلحين من مدينة حلب، وأكد أن المعارضة لم توافق ولم تتلق أي مقترحات، معتبراً الطروحات المقدمة مخالفة لميثاق روما، ولا تقدم ضمانات لخروج المدنيين والمقاتلين.

من جانبها، نفت موسكو التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب مسلحين من حلب. ونقلت وكالة رويترز عن المعارضة السورية بنود المقترح الروسي الأميركي بمغادرة المقاتلين للمدينة، وما بين الدراسة والرفض من قبل المعارضة جاء الصمت الأميركي ليزيد الضبابية حول مصير هذا المقترح.