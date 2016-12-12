فرنسا: روسيا تكذب باستمرار بشأن حلب

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت سياسة روسيا، وقال الاثنين إن الحكومة الروسية كانت تكذب باستمرار بشأن استعدادها للتفاوض على وقف لإطلاق النار في حلب متهماً موسكو بتعمد خداع شركائها.

وأضاف إيرولت للصحفيين في بروكسل في أعقاب فشل محادثات في باريس في مطلع الأسبوع "إن حديث روسيا ذو الوجهين، شكل من أشكال الكذب المستمر. فهم من ناحية يقولون فلنتفاوض ونتفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ومن ناحية أخرى يستمرون في الحرب. حرب شاملة. إنها رغبتهم في إنقاذ الأسد وإسقاط حلب."

وقال لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الدليل على أن هدف روسيا المعلن وهو استهداف المتشددين لم يكن حقيقياً، موجود في تقارير استعادة داعش السيطرة على تدمر. وتابع "الروس الذين ادعوا محاربة الإرهاب يركزون اهتمامهم في الواقع على حلب وأعطوا الفرصة لداعش لاستعادة تدمر."