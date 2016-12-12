مشاهد مروعة من حماة.. النظام وروسيا يرتكبان مجزرة جديدة

قتل 85 مدنياً في منطقة عقيربات في محافظة حماة وسط سوريا بينهم عشرات الأطفال، إثر قصف نفذته، الاثنين، طائرات حربية لم يعرف ما إذا كانت تابعة للنظام السوري أو روسية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن طيران النظام وروسيا فجر الأحد، غارات مكثفة، استهدفت ناحية عقيربات الخاضعة لداعش، والقرى التابعة لها بريف حماة الشرقي ما أسفر عن مقتل 85 حتى الآن.

وأصيب أكثر من عشرين مدنياً بحالات اختناق، نتيجة إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة تحوي على غازات سامة على قرية الحانوته في بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي، كما قتلت امرأة وطفلان، وأصيب آخرون بجروح، إثر القصف الجوي الذي تعرضت لها قرية الأربعين بريف حماة الشمالي.

أما في حلب، فتمكنت قوات النظام مدعومة من الميليشيات المقاتلة في صفوفها من التقدم الاثنين والسيطرة على حي الشيخ سعيد أحد أكبر الأحياء في شرق حلب.

بين الموت والاستسلام

وقال أحد القادة في جيش النظام السوري إن العملية التي أطلقت لاستعادة شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة في مراحلها الأخيرة بعد أن سيطرت قوات النظام على حي الشيخ سعيد وأحياء أخرى.

وأضاف في تصريحات لمجموعة من الصحفيين اليوم الاثنين في حي الشيخ سعيد بعد استعادته "المعركة في شرق حلب لازم تخلص سريعاً، يعني الوقت محدود جداً جداً لهم. إما الاستسلام أو الموت."