اجتماع تركي - روسي غداً بشأن حلب

أعلن مسؤول تركي كبير لرويترز أن مسؤولين من تركيا وروسيا سيعقدون اجتماعاً غداً الأربعاء في تركيا، لتقييم الوضع في حلب السورية، وذلك بعد أن سيطر جيش النظام وحلفاؤه بالكامل على أحياء انسحب منها مقاتلو المعارضة.

وسيبحث الاجتماع في احتمال فتح ممر لخروج المقاتلين والمدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق المسؤول.

كما ذكر أن تركيا تواصل جهودها مع الولايات المتحدة ودول أخرى للعمل على إجلاء مقاتلي المعارضة من حلب.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده ستكثف محادثاتها مع روسيا ودول أخرى بشأن حلب، مشيراً إلى أن هناك حاجة لاتفاق لوقف إطلاق النار من أجل السماح بإجلاء المدنيين.

وأكد تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي في أنقرة، أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين مسؤولين من روسيا وتركيا، لكنه قال إنه واحد من اجتماعات مماثلة عدة بين تركيا والمجتمع الدولي بشأن الأزمة السورية.