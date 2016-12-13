اعتصام أمام السفارة الروسية في الأردن من أجل حلب

يعتصم العشرات من الأردنيين واللاجئين السوريين أمام مقر السفارة الروسية في الأردن، احتجاجاً على ما وصفوه بـجرائم الحرب التي تنفذها روسيا في الأراضي السورية، ونصرة لمدينة حلب السورية.

ورفع المشاركون في الاعتصام الذي يقام حالياً لافتات تدين التدخل الروسي في البلاد، وما تقوم به قوّاتها إلى جانب القوّات السورية من دمار وقتل بحق المواطنين، لا سيما أهالي مدينة حلب التي تنزف دما.

ووفقا للمشاركين فإن الهدف من الفعالية إيصال رسالة للمجتمع الدولي ولفت الانتباه لما تقوم به القوّات الروسية من جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.