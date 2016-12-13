موسكو: المحادثات مع واشنطن حول سوريا وصلت لطريق مسدود

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالمماطلة في المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق يسمح لمسلحي المعارضة بالخروج من حلب، معتبرة أن واشنطن تتبنى مواقف متناقضة في محادثاتها مع موسكو.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في تأجيل وقف لإطلاق النار للسماح للمدنيين بمغادرة مدينة حلب السورية لبضعة أيام، وهو اقتراح "غير مقبول" في ضوء الهجمات المستمرة على المدنيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في إفادة صحافية ردا على سؤال بشأن المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع في جنيف "بدلا من قبول المقترح الأميركي بوقف فوري (لإطلاق النار) أبلغنا الروس أن الوقف لا يمكن أن يبدأ قبل عدة أيام.. فيما يعني أن هجوم النظام ومسانديه سيستمر لحين دخول أي اتفاق حيز التنفيذ.

وأضاف "بالنظر إلى الوضع المزري في حلب والتقارير عن استمرار الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية فهذا غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا".

وتقدم الجيش السوري بدعم من روسيا في مناطق جديدة الاثنين، بعد السيطرة على حي الشيخ سعيد، فيما ترك قوات المعارضة محاصرة في جزء صغير من المدينة.

من جانبه، نفى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، العميد أسعد عوض الزعبي لـ"العربية"، أمس الأحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق أميركي روسي بشأن خروج المسلحين من مدينة حلب، وأكد أن المعارضة لم توافق ولم تتلق أي مقترحات، معتبراً الطروحات المقدمة مخالفة لميثاق روما، ولا تقدم ضمانات لخروج المدنيين والمقاتلين.