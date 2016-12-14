بماذا كذب بشار الجعفري في مجلس الأمن هذه المرة؟

عرض مبعوث نظام الأسد بشار الجعفري أمام مجلس الأمن الثلاثاء صورة ادعى أنها لجنود النظام وهم يساعدون المدنيين، قائلاً:" هذا ما يفعله الجيش السوري في حلب"، في الوقت الذي كانت نداءات الاستغاثة تتصاعد من شرق حلب جراء القصف الهستيري للقوات النظام السوري وطائراته.

وبدا في الصورة التي حملها الجعفري متحدياً الحاضرين في مجلس الأمن والإدانات الدولية لما وصفت بالـ"إبادة" الحاصلة في حلب، شخص بلباس عسكري يحني ظهره كي تمر فوقه امرأة عجوز.

لكن وبعد الجلسة اتضحت الحقيقة، فالصورة التقطت في العراق العام الماضي وتداولتها الصحف العراقية وقتها وليس في سوريا.

ويأتي تصرّف الجعفري هذا ضمن ادعاءاته المخالفة للواقع، والتي تكررت في كل جلسة من جلسات المجلس حول الوضع السوري.