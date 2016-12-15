إلهام شاهين تشعل التواصل الاجتماعي بمباركتها لجيش الأسد

باركت الفنانة المصرية إلهام شاهين في اتصال هاتفي مع قناة سما الفضائية المؤيدة للأسد، باركت لجيش الأسد سيطرته على حلب الشرقية المعقل السابق للمعارضة السورية.

وأشعل اتصالها وكلامها مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنها قالت لجيش الأسد: "أنتو جيش قوي وربنا حينصركم"، ومعروف أن الأسد وحلفاءه ارتكبوا مجازر يندى لها جبين البشرية في حلب خلال الأيام الماضية، ولم يدخل جيش الأسد إلى حلب إلا بعد مجازر بالجملة، وأن ميليشيات إيران وحزب الله وبتغطية جوية روسية هي التي دخلت إلى حلب وليس جيش الأسد النظامي.

واستنكر الكثير من رواد مواقع التواصل كلام شاهين، ولا يمكن وضع الكثير من التغريدات لأنها تحتوي على شتائم يصعب علينا نشرها.