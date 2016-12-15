انغلاند: بناء حلب استغرق 4 آلاف سنة ودمرت بـ4 سنوات

أكد المستشار الخاص للمبعوث الأممي لسوريا، يان انغلاند، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي حول التطورات في حلب من جنيف أن الأمم المتحدة لم تشارك في صياغة الاتفاق الروسي التركي حول إجلاء المقاتلين من الأحياء الشرقية.

كما عبر عن أسفه لما لحق بالمدينة، قائلاً إن بناء حلب استغرق 4 آلاف سنة لتُدمر في 4 سنوات.

إلى ذلك، أعلن أن معظم الذين سيخرجون من شرق حلب، سيتوجهون إلى إدلب وقد يفضل بعضهم الذهاب لتركيا.

وقدر إيغلاند عدد من فروا في الفترة الأخيرة من شرق حلب بنحو 50 ألفاً شخصاً.

وأعلن أن الأمم المتحدة مستعدة لمراقبة إجلاء المدنيين من شرق حلب إلى إدلب. وأشار إلى أن الظروف في مخيمات النازحين من حلب صعبة للغاية.