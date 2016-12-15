بريطانيا: لا مستقبل للأسد في سوريا بعد أن دمر 40% منها

اعتبر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن لا مستقبل للأسد في سوريا بعد أن دمر 40% من البلاد.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي من لندن، إلى أن التحالف الدولي ضد داعش رحب بفتح جبهة جديدة ضد التنظيم في الرقة السورية.

وفي ما يتعلق بحلب، قال فالون إن الأسلوب الوحيد لإنهاء ما يجري هو من خلال الانتقال السياسي. وأضاف أن ادعاءات روسيا بتدخلها من أجل مكافحة داعش غير صحيح.

وفي إجابة حول القوات الديموقراطية التي تقاتل شمال سوريا وهويتها غير العربية، نفى فالون الأمر مؤكداً أن تلك القوة عربية، و 70 بالمئة من عناصرها عرب.

من جهته، أكد أشتون كارتر أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا.

وفي انتقاد للقوات الروسية الداعمة لرئيس النظام السوري، قال كارتر: "الروس دخلوا سوريا بحجة محاربة داعش وهذا ما لم يحصل"

كما شدد على ضرورة أن يبقى التحالف الدولي وأن يتطور حتى بعد هزيمة داعش.

وأكد أن هزيمة داعش في سوريا والعراق تعزز الأمن في بلداننا، وأن التنظيم الإرهابي يخسر في الموصل العراقية والرقة السورية.