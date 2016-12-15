تركيا: سيتم إجلاء نحو 100 ألف شخص من حلب

قال ويسي قايناق، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس إنشاء مخيم في سوريا للمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من حلب، وإن عدد من يغادرون المدينة ربما يصل إلى 100 ألف شخص.

وأبلغ قايناق الصحافيين عند معبر جيلوه جوزو الحدودي التركي، أنه لا توجد ملاجئ كافية في محافظة إدلب السورية التي يتم نقل من يتم إجلاؤهم إليها، وإنه ستكون هناك حاجة لمزيد من المرافق في آخر الأمر، وتم بث تعليقاته على الهواء مباشرة.

وأضاف أن قافلة من 20 حافلة تسع 1000 شخص تستخدم في عملية الإجلاء. وأضاف أن 30 إلى 35 مصابا نقلوا إلى مستشفى قرب بلدة أطمة

على حدود سوريا مع تركيا.