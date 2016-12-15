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تيريزا ماي: باستطاعة بوتين مطالبة الأسد بكف يده عن حلب

المصدر: دبي – قناة العربية
تيريزا ماي خلال الجلسة البرلمانية
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اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب في حلب بمجرد أن يطلب من نظام الأسد ذلك، لكنها أقرّت بعدم معرفتها سبب رفض بوتين القيام بهذه الخطوة.

وقالت ماي أمس الأربعاء في معرض ردها على سؤال خلال جلسة في البرلمان البريطاني: "في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا، هناك رسالة بسيطة جدا للرئيس بوتين، يستطيع أن يقول لنظام الأسد بأن ما يجري في حلب يكفي، ونحن بحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لخدمة الناس. لابد أنه من الأعمال البطولية إنقاذ حياة الآخرين، وضمان أمنهم. إنها في متناول الرئيس بوتين، بإمكانه أن يفعل ذلك، فلماذا لا يفعل ذلك؟".

الدمار في حلب الشرقية الدمار في حلب الشرقية
الدمار في حلب الشرقية الدمار في حلب الشرقية
الدمار في حلب الشرقية الدمار في حلب الشرقية
مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب
مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب
مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب مدنيون يهربون من القصف في شرق حلب

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