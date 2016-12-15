25 منظمة تدين "الإفلاس الأخلاقي للمجتمع الدولي" في حلب

نددت 25 منظمة غير حكومية بما أسمته "الإفلاس الأخلاقي للمجتمع الدولي" في وقت "تلفظ فيه الإنسانية آخر أنفاسها" في حلب، بحسب ما جاء في بيان مشترك نشر الخميس في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وجاء في البيان الذي كان من الموقعين عليه اتحاد منظمات النجدة والرعاية الصحية والجمعية الطبية الأميركية السورية و"سيريا ريلايف"، أنه "في حين يلتقي الدبلوماسيون الدوليون في جنيف ونيويورك واليوم في بروكسل، تلفظ الإنسانية أنفاسها الأخيرة في حلب".

وبدأت الخميس أولى عمليات إخلاء مدينة حلب من المسلحين المعارضين وأسرهم.

وأضافت المنظمات التي تقول إنها تقدم مساعدة إنسانية لأكثر من خمسة ملايين سوري إن دخول الميليشيات الشيعية وقوات نظام الأسد مدعوما بالجيش الروسي يكشف "الفراغ والعجز والإفلاس الأخلاقي للمجتمع الدولي".

وأضافت "إن ما يصدمنا، باعتبارنا إنسانيين، هو كيف أصبح أمر ببشاعة هجوم كيمائي أمرا دارجا".

وتابعت "حان الوقت الذي نقول فيه لأصدقائنا (قادة العالم) إنهم متواطئون في أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا وفي وجود ملايين اللاجئين وتدمير كافة مبادئ اتفاقية جنيف".