التحالف يدمر أسلحة ثقيلة استولى عليها داعش في سوريا

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، اليوم الجمعة، تدمير 14 دبابة ومنظومة مدفعية مضادة للطائرات وأسلحة أخرى، الخميس، قرب مدينة تدمر السورية، بعد انتزاع التنظيم السيطرة على المدينة من القوات السورية والروسية الأحد الماضي.

وجاءت الضربات عقب تحذير من الجيش الأميركي من توجيه ضربات، تستهدف أسلحة يعتقد أنها تشكل خطراً على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.

والاحد الماضي، سيطر داعش على تدمر مجددا واضطر جنود سوريون إلى مغادرة المدينة تاركين أسلحة ثقيلة وراءهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن قوات النظام السوري غادرت المدينة "سريعا جدا" في مواجهة "ما يرجح انه أحد الهجمات المضادة الاكثر قوة" التي شنها تنظيم داعش.

وقال الكولونيل جون دوريان المتحدث العسكري باسم التحالف ببغداد في بيان الجمعة، إن الجنرال ستيفن تاوسند الذي يقود الحملة الجوية للتحالف ضد داعش في العراق وسوريا منذ صيف 2014 "كان واضحا خلال مؤتمره الصحافي في 14 ديسمبر/كانون الأول فيما يتعلق بضرب هذه المعدات قبل أن تشكل تهديدا للعمليات ضد تنظيم داعش".

وأكدت قيادة الجيش الاميركي في الشرق الاوسط (سنتكوم) ان 16 مقاتلة للتحالف "أطلقت 22 صاروخا ودمرت 22 هدفا".

وكان داعش سيطر على تدمر للمرة الاولى في مايو/أيار 2015 قبل طرد منها في مارس/آذار الفائت.