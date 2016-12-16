الصليب الأحمر: عملية الإجلاء من حلب ستستغرق أياماً

قالت ماريان غاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن إتمام عملية الإجلاء في مدينة حلب السورية قد يستغرق عدة أيام.

بدأت اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري الخميس، عمليتي إجلاء، إذ أخرج من المدينة حوالي 3000 من المدنيين وأكثر من 40 جريحاً، من بينهم أطفال.

وأفادت غاسر "كان هناك إطلاق نار قبل دخولنا شرق حلب لبدء عملية الإجلاء الأولى. وحتى اللحظة الأخيرة، لم يكن يبدو أننا سنتمكن من الدخول. استخدمنا رافعة لإزالة بعض الحطام من الشارع حتى تتمكن سيارات الإسعاف والحافلات من المرور. كانت هناك سيارات محترقة ودخان يتصاعد من المباني المجاورة. الخوف وعدم اليقين كانا عنواني المشهد".

وأضافت "عندما وصلنا، كان المشهد يدمي القلب. فالخيارات أمام الناس كلها صعبة ومستحيلة. وترى عيونهم تفيض حزناً. كان الأمر مؤلماً للغاية. لا أحد يعرف أعداد من بقوا شرق المدينة، وعمليات الإجلاء قد تستغرق أياماً. ولذا سوف نستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر كوسيط محايد، ونقدم المساعدة لأكبر عدد ممن يحتاجون إليها".

وتعد عملية الإجلاء هذه المرة الأولى التي يسمح فيها لفرق اللجنة الدولية بالدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب منذ نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من المحاولات العديدة للدخول.

ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى، وبعضهم في حالة حرجة، إلى مرافق الرعاية الصحية في ريف حلب وإدلب. وما زال نحو 200 شخص آخرين بين جريح ومريض ينتظرون الإجلاء. وفي الوقت نفسه، أُجلي نقلاً بالحافلات نحو ثلاثة آلاف من المدنيين، منهم الأطفال وكبار السن. وقد شارك أكثر من مئة من العاملين بالهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية في عملية الإجلاء.

من جانبه قال روبير مارديني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، إن هذه مجرد بداية، وأضاف "يجب أن يبقى المجال الإنساني مفتوحاً حتى يتسنى لهذه العملية أن تستمر. لقد كانت بداية إيجابية، ولكن هناك المزيد الذي يتعين فعله. فالاحتياجات هائلة والوقت قصير. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار في إظهار حسن النوايا، حتى يمكننا أن نساعد جميع من يعانون في الوقت الحالي".