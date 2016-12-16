انفجار في دمشق.. وأنباء عن امرأة انتحارية

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء، نقلاً عن مصدر بشرطة دمشق، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في مركز للشرطة بمنطقة الميدان في العاصمة.

ومن جهتها، أشارت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من النظام على "فيسبوك" إلى "مقتل انتحارية واصابة 3 شرطيين بجروح".

وقال المرصد السوري إن انفجاراً وقع بمنطقة الميدان وسط العاصمة، وإن هناك تقارير عن خسائر بشرية.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "امرأة قتلت" من دون ان يحدد ما إذا كانت انتحارية او ضحية صودف وجودها في المكان.

ويأتي الانفجار بالتزامن مع توقف عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب.