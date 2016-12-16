عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

انفجار في دمشق.. وأنباء عن امرأة انتحارية

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء، نقلاً عن مصدر بشرطة دمشق، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في مركز للشرطة بمنطقة الميدان في العاصمة.

ومن جهتها، أشارت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من النظام على "فيسبوك" إلى "مقتل انتحارية واصابة 3 شرطيين بجروح".

وقال المرصد السوري إن انفجاراً وقع بمنطقة الميدان وسط العاصمة، وإن هناك تقارير عن خسائر بشرية.

الهجوم استهدف مركزا للشرطة الهجوم استهدف مركزا للشرطة

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "امرأة قتلت" من دون ان يحدد ما إذا كانت انتحارية او ضحية صودف وجودها في المكان.

لقطة بثها النظام لأشلاء بشرية غائمة لقطة بثها النظام لأشلاء بشرية غائمة

ويأتي الانفجار بالتزامن مع توقف عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب.

كلمات دالّة

#دمشق, #سوريا, #انفجار

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر