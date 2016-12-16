بوتين: تدمر سقطت بسبب عدم التنسيق بيننا وبين الأسد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن موسكو ستواصل المحادثات الآن من أجل تعميم وقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وعزى سقوط تدمر السورية في يد داعش إلى عدم التنسيق بين روسيا والنظام السوري والتحالف الدولي. يأتي هذا التصريح عقب انتقادات دولية عديدة طالته الخميس، لاسيما من قبل وزيري الدفاع البريطاني والأميركي اللذين أجمعا على أن روسيا تدعي محاربة داعش، لكن الواقع على الأرض مغاير تماماً، ولعل أكبر دليل ما حصل في تدمر.

وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة لليابان، إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراء محادثات سلام بشأن سوريا في آستانة عاصمة كازاخستان.

وأضاف أن هذه المحادثات ستجري إضافة إلى المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وتنعقد بشكل متقطع في جنيف.