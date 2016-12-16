ترمب بأول تصريح عن حلب: مناطق آمنة لوقف تدفق اللاجئين

وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بوضع مناطق آمنة في سوريا لحماية المدنيين.

وقال ترمب في خطاب له إنه ينوي بالتعاون مع بعض الدول في الشرق الأوسط خلق مناطق آمنة وعازلة في سوريا، في أول تصريح له بعد أحداث حلب الأخيرة.

واعتبر ترمب أن بناء المناطق الآمنة للسوريين ستوقف موجة اللاجئين إلى أوروبا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا الأحياء الشرقية في حلب خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما تستمر عمليات الإجلاء، الجمعة، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام برعاية روسية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن من بين المغادرين نحو 3 آلاف عنصر من المعارضة المسلحة.

ووصلت الدفعة الثالثة من المدنيين والجرحى، فجر الجمعة، بينهم مقاتلون من المعارضة إلى ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة.