تضارب التصريحات بين موسكو والنظام حول الإجلاء في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن جيش النظام السوري بسط سيطرته على كل أحياء حلب الشرقية، وأن عملية الإجلاء استكملت. فيما قال مسؤول سوري يشرف على عملية الإجلاء من حلب لرويترز، إن عملية إخراج المقاتلين والمدنيين من شرق المدينة لم تكتمل بعد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات النظام السوري تتعامل مع مناطق معزولة يواصل مقاتلو المعارضة المقاومة فيها، بحسب وكالة الأنباء الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع أن أكثر من 3400 من عناصر المعارضة المعتدلة ألقوا سلاحهم.

وأعلنت روسيا، الجمعة، أن عملية إجلاء مقاتلي المعارضة وأسرهم من شرق حلب استكملت. وردت المعارضة السورية بأن العملية لم تستكمل، بينما قال المسؤول بنظام الأسد "العملية لم تستكمل بعد. ما زال هناك الكثير من الذين كان من المفروض أن يخرجوا، لكن العملية توقفت قبل انتهائها".

وأضاف أن عمليات الإجلاء المتوقفة من شرق حلب ستستأنف بمجرد السماح بخروج المصابين من قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين في محافظة إدلب.