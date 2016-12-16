كيري: حكومة الأسد ترتكب مجزرة في حلب

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مساء الخميس، إن ما تقوم به حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في حلب "ليس أقل من مذبحة"، مضيفاً "لا يوجد مبرر لقصف المدنيين في حلب".

وأضاف في مؤتمر صحافي بشأن الوضع في سوريا "نريد أن نرى ممرات آمنة لخروج المدنيين والمقاتلين من حلب". وقال: "سمعنا تقارير عن إطلاق النظام وحلفائه النار على مغادرين من حلب".

كما أكد أن النظام السوري لم يلتزم بأي من اتفاقات وقف إطلاق النار، وقال: "سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب".

وأفاد أن تركيا مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إليها.

وأوضح كيري أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف الأعمال القتالية في حلب بشكل فوري ودائم وقابل للتحقق. وأضاف "وقف القتل في سوريا ممكن إذا وافقت روسيا ونظام الأسد على ذلك"، مبيناً أن بقية أطراف الأزمة السورية مستعدة للعودة لجنيف للتباحث بشأن وقف الحرب في سوريا.

إلى ذلك، قال "على النظام وروسيا اتخاذ قرار استراتيجي بشأن استئناف السلام في سوريا". ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط من أجل دفع عملية (المفاوضات) قدماً.