تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بالأردن تضامناً مع حلب

تظاهر عشرات الأردنيين واللاجئين السوريين أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، للتضامن مع أهالي مدينة حلب، واحتجاجا على المجازر التي تقوم بها قوات النظام السوري بحق المدنيين هناك بغطاء جوي روسي وبمشاركة ميليشيات طائفية.

وردد المشاركون بالوقفة شعارات تدين النظام السوري والروسي والإيراني، مطالبين المجتمع الدول بالتدخل بشكل فوري لوقف شلال الدماء في أنحاء سوريا، لاسيما في مدينة حلب.

ودعا المشاركون إلى تظاهرة أخرى، ستقام يوم غد الأحد، أمام السفارة الروسية في عمان، احتجاجا على الدور الروسي والإيراني في الداخل السوري.