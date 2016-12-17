خطيب جمعة طهران: المسلمون انتصروا على الكفّار في حلب!

هنّأ خطيب جمعة طهران، آية الله محمد إمامي كاشاني، بما سمّاه "انتصار حلب"، واصفاً ما جرى فيها، في الأيام الأخيرة بأنه "انتصار المسلمين على الكفار"، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية مختلفة الجمعة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العالم" الإيرانية تصريحات كاشاني عن حلب، أمس الجمعة، تحت عنوان: "خطيب جمعة طهران: انتصر المسلمون في حلب على الكفّار". وحسب ما نقلته القناة السالفة، عن كاشاني، فإن الأخير رفض القول إن حلب قد سقطت، بل اعتبرها بأنها "تحررت وانتصر المسلمون فيها على الكفار" أي على المعارضين السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد في حلب، ثم تم ترحيلهم قسريا من أرضهم، تحت ضغط الحصار والقصف والتجويع.

ونقلت ما تعرف بـ"وكالة أنباء الحوزة" الإيرانية عن خطيب جمعة طهران، اليوم السبت، قوله إن ما حصل في حلب هو "انتصار تحقق نتيجة الصمود والتصدي"، عارضةً لبعض تصريحاته التي وصف فيها سقوط حلب بأيدي ميليشيات الأسد الطائفية بأنه "انتصار المسلمين على الكفار".

وعرضت أكثر من وسيلة إعلامية إيرانية، الجمعة، صوراً وصفتها بـ"الجديدة" للإرهابي قاسم سليماني وهو يتجول بجوار قلعة حلب التاريخية، والتي أصبحت مطوّقة بالميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية والإيرانية وقوات الحرس الثوري الإيراني.

وظهر سليماني في تلك الصور، برفقة أحد ضباط الأسد في المدينة، دون أن يتم تحديد الزمن الدقيق لالتقاطها، إلا أن حصولها بجوار قلعة حلب، يؤكد أنها جديدة، كون جوار القلعة لم تتم السيطرة عليه من قبل ميليشيات الأسد سوى في الأيام الأخيرة.