بالفيديو.. كيف تضامن لاعب كرة كويتي مع أهالي حلب؟

تضامن لاعب فريق الاتحاد السعودي، الكويتي فهد الأنصاري، مع أهالي مدينة حلب السورية، الذين يتعرضون لأبشع حملات الإبادة جرّاء قصف قوات نظام بشار الأسد وحلفائه للمدينة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام فريق الفتح السبت.

وسجل فهد الأنصاري هدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد (3-2)، ثم قام بعدها برفع قميص أبيض مكتوب عليه عبارة "اللهم انصر إخواننا في حلب". ثمّ نشر اللاعب صورة له على حسابه بموقع "تويتر"، وهو يرفع قميص التضامن مع حلب، وعلق عليها بالقول: "وغداً إذا الحق اعتلى حتماً سيزهق كل باطل! دعواتكم الصادقة لإخواننا في حلب".