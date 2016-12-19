أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع في حلب

قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي طيب أردوغان إنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد، عن الوضع في حلب، وأكدا ضرورة التغلب سريعاً على العراقيل التي تقف في طريق عمليات الإجلاء من شرق المدينة.

وأضرم مسلحون النار في 5 حافلات كان يفترض أن تستخدم في عمليات إجلاء في إدلب الأحد مما تسبب في عرقلة الاتفاق الذي يتيح للآلاف مغادرة آخر جيب للمعارضة السورية في حلب.

وقالت المصادر إن أردوغان وبوتين تحدثا عن تكثيف الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية والتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وأضافت أن الزعيمين بحثا مجدداً فكرة عقد اجتماع في قازاخستان يحضره ممثلون من الحكومة والمعارضة السورية.