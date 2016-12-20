الأمم المتحدة: سندعو لمفاوضات بين السوريين بـ8 فبراير

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الاثنين، أن المنظمة الدولية ستدعو الأطراف السوريين إلى مفاوضات في الثامن من فبراير/شباط في جنيف.

وفي بيان صدر مساء الاثنين، أشاد ستافان دي ميستورا باعتماد قرار في مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين في حلب.

وأفاد بيان للمتحدث باسم دي ميستورا أن "المبعوث الخاص على اقتناع بضرورة البناء على هذا التقدم المحرز بخطوات جديدة والعمل بشكل حثيث من أجل استئناف المفاوضات السورية".

وأضاف أنه "يرغب في إعلان أن الأمم المتحدة تنوي الدعوة إلى هذه المفاوضات في جنيف في الثامن من فبراير/شباط".

وتابع المتحدث دي مستورا "سيتابع باهتمام" الاجتماع الذي يعقد في موسكو الثلاثاء بين روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف: "إنه يرحب بأي جهود يمكن أن تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة ست سنوات.

يذكر أن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة نظمها دي ميستورا لم تحقق أي نتيجة بسبب تعثر مناقشات بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ فشل الجولة الأخيرة من المحادثات في أبريل/نيسان، أعلن دي ميستورا عدة مرات أنه يأمل في استئناف المحادثات لكن دون أن يحقق رغباته.