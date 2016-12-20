قاسم سليماني في حلب ومفتي الأسد يهاجم أهلها في إيران!

قال مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون، عن سيطرة الأسد وحلفائه على حلب، بأنه "تحرير لها من يد الإرهابيين". وذلك على خطى ما قاله خطيب جمعة طهران، منذ أيام، آية الله محمد إمامي كاشاني، بأن "المسلمين انتصروا على الكفّار في حلب".

وأضاف حسون في كلمة في مسجد الإمام الخميني في طهران، الجمعة، أن من أسماهم "الإرهابيين جاؤوا ليقتلوا المسلمين في سوريا". ثم تقدّم بالشكر للإيرانيين "شعباً وقيادة" كما قال، لدعمها نظامه.

وصف مفتي الأسد للمعارضين السوريين بالإرهابيين، يلتقي مع ما قاله خطيب جمعة طهران، عندما كفّر المعارضة السورية واصفاً قتلهم وتهجيرهم قسراً من بيوتهم بأنه "انتصار للمسلمين على الكفار". الأمر الذي لاقى استهجاناً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تقوم إيران بإرسال ميليشياتها لقتل السوريين، ثم يقوم مشائخها بوصفهم بالكفار، محاولة من الطبقة الدينية في إيران، لإسباغ مشروعية على قتل الشعب السوري الأعزل.

وأقدم مفتي الأسد على وصف المعارضين السوريين بالإرهابيين، خلال فعاليات ما يعرف بـ"مؤتمر الوحدة الإسلامية" في إيران، ووصف تهجير سكان حلب وتدميرها بأنه "بداية الانتصار" في سوريا.

وجاء وصف المفتي لمعارضي الأسد بالإرهابيين، ومن قلب طهران، ومعتبرا إخلاء حلب من أهلها "انتصاراً" في الوقت الذي شوهد فيه اللواء قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، في حلب، متجولا في أحيائها القديمة وحول قلعتها التاريخية، هذا بالإضافة إلى وجود الميليشيات العراقية واللبنانية الطائفية التي تدعمها إيران بكل إمكانياتها وتزجّ بهم في سوريا لقتل أهلها وتهجيرهم، كما حصل أخيرا في حلب، حيث كان أول الواصلين إلى قلعتها التاريخية هو الإعلام الإيراني.