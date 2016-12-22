تركيا: على الأسد التفاوض لتحقيق الانتقال السياسي

‏دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، النظام السوري إلى العودة لطاولة المفاوضات، وذلك لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة.

كما شدد الوزير التركي على ضرورة مغادرة جميع الميليشيات الأجنبية الأراضي السورية.

كذلك، أشارت مصادر إعلامية إلى أنه من المتوقع أن يكون أوغلو الذي شارك في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي قد أطلع المجتمعين في جدة والمعارضة السورية على فحوى اجتماعات موسكو.

وقال أوغلو: "على النظام أن يعود إلى طاولة الحوار لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة، وذلك لتحقيق الانتقال السياسي السلمي في سوريا.. أيها المجتمعون يجب أن نرسل رسالة قوية نطالب فيها بأن تغادر جميع الميليشيات الأجنبية الأراضي السورية فوراً".