جيش الأسد يعلن السيطرة على "كامل حلب"

أعلن جيش النظام السوري، مساء الخميس، في بيان استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب، ثاني أهم المدن السورية.

وجاء في بيان لجيش بشار الأسد "تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب"، على حد ما جاء في البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حذر من أن إدلب قد تكون "حلب المقبلة" إن لم يتم التوصل لتسوية سياسية في سوريا.

وأضاف دي ميستورا أن 15 بلدة سورية لا تزال محاصرة، "وعلينا إيصال المساعدات إليها"، مضيفاً: "اليوم قد يكون حاسما في إجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب".

وحسب تلفزيون النظام السوري، فإن آخر دفعة من المدنيين والمقاتلين قد خرجت من شرق حلب.

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من خروج آخر دفعة من المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كان تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب، في إطار عملية إجلاء بموجب اتفاق روسي - إيراني - تركي، بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه جيش النظام السوري على الأحياء الشرقية.

ومنذ بدء عملية الإجلاء بشكل متقطع قبل أسبوع، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج أكثر من 34 ألف شخص من شرق حلب.