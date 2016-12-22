دي ميستورا: إدلب قد تكون حلب المقبلة إن لم نتوصل لتسوية

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من أن إدلب قد تكون حلب المقبلة إن لم يتم التوصل لتسوية سياسية في سوريا.

وأضاف دي ميستورا أن 15 بلدة سورية لا تزال محاصرة، "وعلينا إيصال المساعدات إليها"، مضيفاً: "اليوم قد يكون حاسما في إجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب".

وقال دي ميستورا: "نسعى لإطلاق جولة محادثات جديدة في 8 فبراير حول سوريا في جنيف".

وأضاف المبعوث الأممي أن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب، مضيفاً أن أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعاً.