سوريا.. مشروع قرار بريطاني فرنسي ضد الأسد

تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيمياوية.

ويقضي النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء بفرض تجميد موجودات، ومنع دخول 4 مسؤولين سوريين و10 كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيمياوية.

ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر" إلى جيش النظام السوري أو حكومته.

ويمكن أن يحصل تصويت على هذا النص الأسبوع المقبل.

لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الأمن الدولي، كما حدث 6 مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.

ويفيد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن عدداً من وحدات جيش النظام السوري استخدمت مواد سامة ضد 3 قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.

كما أفاد هذا التحقيق أن مروحيات تابعة للقوات النظام أقلعت من قاعدتين للجيش وألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.