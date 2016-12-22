مقتل 14 جندياً تركياً في هجمات لـ"داعش" في سوريا

أعلن الجيش التركي مقتل 14 جندياً تركياً وإصابة 33 آخرين بجروح الأربعاء في هجمات شنها تنظيم "داعش" في سوريا، في أسوأ خسائر تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في أغسطس/آب 2016.

ووقعت الهجمات بينما واجهت تركيا وحلفاؤها مقاومة متزايدة من قبل "داعش" في معركة للسيطرة على مدينة الباب، الخاضعة للتنظيم الإرهابي وتبعد 25 كيلومتراً عن الحدود التركية.

وقال الجيش في بيان إن الجنود قتلوا في ثلاث هجمات انتحارية بسيارات مفخخة.

وأعلن الجيش أولاً مقتل 4 جنود في هجومين نهار الأربعاء. وفي وقت لاحق أعلن مقتل 10 جنود آخرين وجرح 33 آخرين في هجوم جديد، موضحاً أن 6 من الجرحى في حالة خطيرة.

وجاء ذلك بعدما أعلن مسؤولون أتراك أن الجيش بدأ مرحلة حاسمة في معركة الباب.

وقال الجيش إن معارك عنيفة اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه تنظيم "داعش" منذ سنتين. وأكد أن 138 جهادياً قتلوا في المعارك، وذلك في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أن سلاح الجو التركي أغار الأربعاء على 47 هدفاً لتنظيم "داعش" في محيط مدينة الباب.

وتشن تركيا منذ 24 أغسطس/آب عملية "درع الفرات" في شمال سوريا وخسرت منذ ذلك الحين أكثر من 30 جندياً.