بوتين يأمر بتوسيع قاعدته العسكرية في سوريا

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع قاعدة بلاده العسكرية "حميميم" في مدينة طرطوس الساحلية الواقعة شمال غرب سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعتبر الجمعة، أن استعادة جيش النظام السوري مدينة حلب بكاملها يشكل "خطوة مهمة جداً" نحو تسوية النزاع في سوريا.

وقال بوتين كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن "استعادة حلب تشكل خطوة مهمة جداً نحو إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا، وآمل في المنطقة بأسرها أيضاً".

كما أضاف أن "هذه العملية انتهت، خصوصاً في مرحلتها النهائية بمشاركة وتأثير مباشر، لكي لا أقول حاسماً، لجنودنا".

وتابع الرئيس الروسي "يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للحصول عليه".