تركيا تحذر فصائل سورية من مغبة التحالف مع "جفش"

حذرت تركيا فصائل المعارضة السورية من خطر الاندماج مع "جفش" (جبهة النصرة سابقاً)، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية فإن رسالة تركيا للفصائل المعنية اعتبرت أن أي تعاون من هذا النوع سيؤدي إلى اتهام الفصائل بالإرهاب، وبالتالي سيمنع عنها أي دعم من الدول المساندة للثورة السورية.

وتخوض تركيا معركة ضد داعش في سوريا، أطلقت عليها اسم "درع الفرات" بدعم من قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف.

ووفقاً لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، فإن ما لا يقل عن 38 جندياً تركياً قتلوا في سوريا منذ انطلاق عملية "درع الفرات" التركية في 24 أغسطس/آب.