تحطم الطائرة الروسية.. موسكو تنفي فرضية العمل الإرهابي

قالت موسكو، اليوم الاثنين، إن العمل الإرهابي لا يدخل ضمن الأسباب الرئيسية لكارثة الطائرة العسكرية الروسية التي سقطت وتحطمت أمس فوق البحر الأسود وكان على متنها 92 راكباً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الاثنين يوم حداد وطني بعد سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 92 راكبا أغلبهم من الفرقة الموسيقية اكسندورف، كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم في سوريا لتقديم أحد العروض بمناسبة رأس السنة. الجيش الروسي فتح تحقيقا جنائيا بشأن تحطم الطائرة، وبوتين أمر رئيس الوزراء بترأس لجنة تحقيق حكومية في الحادث.

هذا وعثرت فرق الإنقاذ الروسية على جثث عدد من الضحايا وحقائب الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية، التي تحطمت، الأحد، فوق البحر الأسود، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود لأحياء على متن الطائرة المنكوبة، فيما تم العثور على أجزاء من حطامها.

وقال إيغور كوناشينكوف - المتحدث باسم الوزارة - إن الضحايا هم من الجنود وكذلك من الموسيقيين الذين كانوا في طريقهم إلى سوريا لتهنئة القوات الجوية الروسية بالسنة الجديدة، وكان معهم تسعة من العاملين في مجال الإعلام".

وأضاف "عثرنا على حطام طائرة تو154 على بعد كيلومتر ونصف من سواحل سوتشي بعمق سبعين متراً تقريبا، وهناك أربع سفن وخمس مروحيات إلى جانب طائرات بدون طيار بصدد البحث عن هيكل الطائرة، فضلاً عن تعزيزات إضافية للمشاركة في عمليات البحث".

وقال إيغور كوناشينكوف "عثر على جثة شخص قتل في تحطم طائرة التوبولوف-154، التابعة لوزارة الدفاع، على بعد ستة كلم من ساحل سوتشي".

وكانت وكالات روسية للأنباء قد أوردت في وقت سابق، الأحد، أن طائرة عسكرية روسية على متنها 92 شخصاً تحطمت فوق البحر الأسود، وهي في طريقها إلى سوريا.

ونقلت الوكالات الروسية عن مصادر أمنية لم تسمها أن الطائرة، وهي من طراز تو-154، تحطمت فوق البحر، قرب مدينة سوتشي في جنوب روسيا، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار.

92 راكباً بينهم صحافيون وموسيقيون من فرقة شهيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة كانت تقل عسكريين روساً وأعضاء فرقة موسيقية عسكرية معروفة كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية بسوريا، للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.

وافادت الوزارة أن الطائرة كانت تقل 84 راكباً و8 أفراد هم طاقم الطائرة. وقالت الوكالات إن بين الركاب 9 صحافيين روس.

وأضافت أن قطعاً صغيرة من حطام الطائرة وجدت على أعماق تتراوح بين 50 و70 متراً على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل الروسي.

خطأ من الطيار

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني لم تحدده قوله إن البيانات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة، هو عطل فني أو خطأ من الطيار.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة. وأضاف أنه يتم إطلاع الرئيس، فلاديمير بوتين، على تطورات الحادث.

وسبق لهذا الطراز من الطائرات، توبوليف-154 أن تعرض لحوادث.

ففي أبريل 2010 تحطمت طائرة من هذا النوع، كانت تنقل 96 شخصاً بينهم الرئيس البولندي، ليخ كازينسكي، ومسؤولون بولنديون كبار، وهي تحاول الهبوط قرب سمولينسك غرب روسيا، وقضى كل من كان على متن الطائرة.

وتشن روسيا منذ سبتمبر 2015 حملة عسكرية جوية خصوصا، في سوريا دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وينتشر نحو 4300 عسكري روسي في سوريا، وتواصل موسكو تعزيز وجودها العسكري في هذا البلد.

ووقعت روسيا وسوريا في أغسطس 2015 معاهدة تتيح لروسيا استخدام قاعدة حميميم الجوية لفترة غير محدودة، وتمنح المعاهدة التي صدقها بوتين في أكتوبر 2016 العسكريين الروس وعائلاتهم حصانة دبلوماسية.

ومن قاعدة حميميم شمال غربي سوريا تنطلق الطائرات الروسية لتنفيذ ضربات. وتنشر روسيا في القاعدة نظام أس-400 الدفاعي الجوي.