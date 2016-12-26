تركيا: داعش قتل 30 مدنيا أثناء فرارهم من الباب السورية

أعلن الجيش التركي، الاثنين، أن تنظيم داعش قتل 30 مدنياً على الأقل كانوا يحاولون الفرار من الباب، معقل المتطرفين في شمال سوريا، والذي تحاول أنقرة السيطرة عليه وتخوض معارك شرسة بهذا الهدف.

وقالت هيئة الأركان التركية إن "30 مدنياً على الأقل كانوا يحاولون الهرب من الباب قتلوا الأحد في هجوم للتنظيم"، كما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

يأتي هذا الإعلان بينما تضيّق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة نشرت، الأحد، مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الأقل، نشرت في اوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

وقتل 16 جندياً تركياً في مدينة الباب الأربعاء الماضي، اليوم الأكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في أغسطس عبر الحدود مستهدفاً المتطرفين وأيضا مقاتلين أكرادا.

وأعلن الجيش التركي أنه قتل الأحد "12 إرهابيا من داعش" في هذا القطاع في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، أن "العملية في مدينة الباب شارفت على الانتهاء".

كما أكد أن القوات التركية ستتجه لاحقاً إلى مدينة منبج شرقاً، حيث وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب داعش.