درع الفرات.. تركيا تطلب دعماً جوياً من التحالف

دعت تركيا اليوم، الاثنين، أعضاء التحالف ضد داعش إلى تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي: "يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب. فعدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول."

وفي ما يتعلق بوقف اطلاق النار في سوريا، قال "إن جهودا دبلوماسية مكثفة تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا."

أما عن عمليات الإجلاء في حلب، فأوضح أنه تم إجلاء 44 ألف شخص، ونقلوا إلى إدلب في سوريا.