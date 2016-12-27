روسيا: إمدادات السلاح الأميركية في سوريا عمل عدائي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة للمعارضة السورية "عملاً عدائياً"، يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي في سوريا، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

في سياق آخر، أكدت الخارجية الروسية أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، تحاول تعقيد الوضع العالمي، قبل أن يتولى دونالد ترمب الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن أوباما رفع بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.

وقال الكرملين - الذي تدعم قواته الجوية نظام بشار الأسد - إن هذه الخطوة تنطوي على مجازفة، وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي "إرهابيين"، حسب وصف روسيا.