صورة لابني سلاف فواخرجي مع زوجة الأسد تشعل المواقع!

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة لابنيها "حمزة وعلي" مع زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأخرس، لدى حضورهما حفلاً موسيقياً بمناسبة أعياد الميلاد، كانت زوجة الأسد قد حضرته هي الأخرى. وضجت مواقع التواصل بنشر هذه الصورة، واتّهم البعض الفنانة بأنها تتفاخر بنشر صورة ابنيها مع زوجة رئيس النظام الذي يقتل الشعب السوري.

وكتبت سلاف فواخرجي إلى جانب الصورة التي نشرتها على حسابها في "انستغرام": سيدة الياسمين، أسماء الأسد، وحمزة رمضان وعلي رمضان في الأمسية الميلادية في دار الأوبرا السورية".

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي إثر نشر الفنانة لصورة ولديها مع زوجة رئيس النظام السوري. وكتبت صفحات ومواقع سورية عديدة معبرة عن استيائها من نشر تلك الصورة. وكتب موقع "كلنا شركاء" السوري المعارض، عنواناً لخبر نشر الصورة: "سلاف فواخرجي تتفاخر بنشر صورة ابنيها مع أسماء الأسد". ونقل عن تعليقات رصدها كانت استاءت من تلك الصورة، قول بعضها عن زوجة الأسد إنها تمثّل "رمزاً للإجرام في بلاد قتل وهجّر فيها زوجها قرابة نصف شعبها". على ما نقله من تلك التعليقات.

يشار إلى أن سلاف فواخرجي تناصر رئيس النظام السوري بشار الأسد، على الرغم من كل الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري وتهجير نصفه خارج سوريا.

واحتفت وسائل إعلام إيرانية وروسية بنشر سلاف فواخرجي لصورة تجمع ابنيها مع زوجة الأسد.

يذكر أن عشرات المواقع والصفحات ضجت بخبر نشر الصورة السالفة، على اعتبار أن الفنانة التي يجب أن تكون منحازة إلى جانب الشعب السوري الذي يتعرض للقتل منذ عام 2011، ارتضت لنفسها أن تكون منحازة إلى جانب قتلته، ومنذ بداية الثورة السورية على نظام الأسد، وآخر ما فعلته في تأييدها لنظام القتل الأسدي، هو نشر صورة لابنيها مع زوجة الأسد.