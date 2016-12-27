عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

معارضة سوريا: لسنا معنيين بالمحادثات التي أعلنتها موسكو

المصدر: دبي – قناة العربية ، رويترز
أعضاء في المعارضة السورية خلال مفاوضات سابقة في جنيف (أرشيفية)
رابط مختصر

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع أن ليس لها علاقة بالمحادثات، التي تقول روسيا إنها تجري بين النظام والمعارضة.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن النظام السوري يجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقاً محتمل في أستانا عاصمة كازاخستان، ولم يذكر لافروف أين تجري المحادثات الراهنة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة، بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وفي سياق متصل، قال جورج صبرا، العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية لوكالة "رويترز": "لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع".

جورج صبرا جورج صبرا

كلمات دالّة

#المعارضة السورية, #جورج صبرا, #الهيئة العليا للمفوضات السورية, #النظام السوري, #روسيا, #سوريا, #الأسد, #لافروف

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر