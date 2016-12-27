معارضة سوريا: لسنا معنيين بالمحادثات التي أعلنتها موسكو

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع أن ليس لها علاقة بالمحادثات، التي تقول روسيا إنها تجري بين النظام والمعارضة.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن النظام السوري يجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقاً محتمل في أستانا عاصمة كازاخستان، ولم يذكر لافروف أين تجري المحادثات الراهنة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة، بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وفي سياق متصل، قال جورج صبرا، العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية لوكالة "رويترز": "لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع".