مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أحد أبرز القياديين بتنظيم داعش في سوريا قتل على الأرجح في معركة عندما تصدى المتطرفون لتقدم قوى سورية، تدعمها الولايات المتحدة صوب سد استراتيجي في شمال سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري إن القائد الذي يعرف باسم أبو جندل الكويتي قتل لدى محاولة مقاتلي التنظيم المتطرف إخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية جعبر، بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتطرفين أمس الاثنين.

وفشل الهجوم المضاد الذي شنه التنظيم الليلة الماضية. وتضم قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. وقال عبد الرحمن إن القوات تقدمت لتصبح على مسافة خمسة كيلومترات من السد.