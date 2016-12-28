واشنطن: لا نقدم أي مضادات للطائرات محمولة لمعارضة سوريا

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تقدّم أي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف إلى مقاتلي المعارضة السورية، مشيرة إلى أن موقفها لم يتغيّر بهذا الشأن.

وأبدت الخارجية قـلقها من دخول هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا.

المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر أعرب عن مخاوفه من وصول الصواريخ المضادة للطائرات إلى سوريا، قائلاً: "موسكو استعملت هذه اللغة من قبل ولجأت الى التشكيك، إلا أن موقفنا بشأن تزويد الثوار في سوريا بصواريخ مضادة للطائرات لم يتغير، والولايات المتحدة لديها مخاوف جدية من وصول هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا".

وكانت روسيا أشارت إلى أن قرار أميركا بتخفيف القيود على تسليح المعارضة السورية يفتح المجال إلى إرسال هذه الصواريخ المضادة للطائرات إلى سوريا في تهديدٍ مباشر للقوات الروسية هناك.