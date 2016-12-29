6 ملايين سوري مسجلون كلاجئين خارج بلدهم

هربوا تباعاً من أزيز الرصاص وصوت المدافع، فمنهم من وجد السبيل نحو اللجوء في الدول المجاورة، ومنهم من نزح صوب المناطق الداخلية السورية.

اللاجئون السوريون اقترب عدد المسجلين منهم، بحسب المفوضية العليا للاجئين، من نحو 6 ملايين سوري.

تركيا احتلت المرتبة الأولى باستقبالها ما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ توزعوا في مخيمات عدة في محافظة هاتاي.

واحتلت لبنان المرتبة الثانية ببن دول الجوار واستقبلت نحو1.7 مليون لاجئ، توزعوا في مخيمات عديدة في عكار والبقاع.

واستقبل الأردن ما لا يقل عن 1.4 مليون لاجئ، مكث أغلبهم في مخيم الزعتري والمفرق.

أما العراق فاستقبل أكثر من 500 ألف لاجئ توزعوا في مناطق عديدة داخل البلد، الذي يعاني ويلات الحرب أيضاً.

هذا في حين استضافت دول المغرب العربي في كل من ليبيا والجزائر والمغرب ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.