أحرار الشام تؤكد: لم نوقع على وقف إطلاق النار بسوريا

بعد إعلان روسيا توقيع فصائل المعارضة السورية على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الخميس ومن ضمنها حركة أحرار الشام، نفت الأخيرة ذلك، مؤكدة أن لديها تحفظات على الاتفاقية وأنها لم توقعها.

وقال أحمد علي قره، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الخميس: "لدى أحرار الشام عدد من التحفظات حول الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها، ولذا لم نوقع عليها وسنبين تحفظاتنا على الاتفاقية لاحقاً".

لدى أحرار الشام عدد من التحفظات حول الإتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها ولذا لم نوقع عليها وسنبين تحفظاتناعلى الاتفاقية لاحقا — أحمد علي قره علي (@ahmedkarali) December 29, 2016

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت قائمة بأسماء الفصائل السورية المعارضة التي انضمت لاتفاقية وقف النار الموقعة في أنقرة الخميس، مؤكدة أنها تضم 7 فصائل وهي:

- "فيلق الشام" ويضم 19 فصيلاً والعدد الإجمالي لمقاتليه يتجاوز 4 آلاف فرد. ويخوض المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.

- حركة "أحرار الشام"، وتضم أكثر من 80 فصيلا، ويبلغ عدد مقاتليها قرابة 16 ألف شخص. وتحارب فصائل الحركة في أرياف حلب ودمشق ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.

- "جيش الإسلام"

ويضم 64 فصيلا، والعدد الإجمالي لمقاتليه يبلغ 12 ألف فرد. ويحارب في أرياف حلب ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص.

- "ثوار الشام"

يضم التنظيم 8 كتائب، والعدد الإجمالي لأفراده 2500 شخص. ويحارب في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

- "جيش المجاهدين"

يضم التنظيم 13 فصيلا، والعدد الإجمالي لمقاتليه قرابة 8 آلاف فرد. ويخوض المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة.

- "جيش إدلب"

يضم التنظيم 3 فصائل كبيرة، وعدد أفراده يتجاوز 6 آلاف مقاتل. ويحارب التنظيم في ريف إدلب.

- "الجبهة الشامية"

تضم الجبهة 5 فصائل كبيرة، والعدد الإجمالي لأفرادها قرابة 3 آلاف شخص. وتحارب فصائل الجبهة في أرياف حلب وإدلب ودمشق.