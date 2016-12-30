حجاب يلتقي العبدة تمهيداً لـ"أستانة".. وكازاخستان تتحضر

علمت قناة العربية أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب سيلتقي مساء الجمعة في اسطنبول برئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة.

ويهدف الاجتماع لبحث اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الخميس في أنقرة برعاية تركية روسية، ولتشكيل وفد للمفاوضات المقررة في العاصمة الكازخية أستانة، حيث من المفترض أن يضم الوفد في تشكيلته ممثلين عن الفصائل السورية المسلحة إضافة إلى تشكيلات الائتلاف الأخرى.

ووفق مصدر أمني تركي مطلع على تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار فإن روسيا وتركيا تدفعان إلى عقد محادثات أستانة منتصف يناير ٢٠١٧.

"أستانة" تتأهب لاستقبال المفاوضات

من جهتها، تتحضر "أستانة" لاستضافة المفاوضات السورية المرتقبة. وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الجمعة إنه أمر وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة أستانة في المستقبل القريب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أن الأطراف المتحاربة مستعدة أيضاً لبدء محادثات السلام المقرر إجراؤها في العاصمة الكازاخية.