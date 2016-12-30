ضَرَبه لانشغاله عن مرضاه بتكريم طبيبة روسية في سوريا!

أُميط اللثام، في محافظة اللاذقية السورية، عن ملابسات حادثة الاعتداء على طبيب، في مستشفى تشرين الجامعي، يوم السابع والعشرين من الجاري. حيث تبيّن أن قيام المعتدي بضرب الطبيب، كان بسبب انشغال الأخير هو وإدارة المستشفى، بإضاءة شموع وزرع شجرة تكريماً لذكرى طبيبة روسية تدعى اليزابيت جلينكا، كانت عضواً في فريق روسي يقدم المساعدات لهذا المستشفى، ثم أصبحت إحدى ضحايا طائرة "توبوليف" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي سقطت في البحر الأسود، الأسبوع الفائت.

وكانت صفحة "مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية" الفيسبوكية الموالية، قد قالت في منشور يعود إلى تاريخ 27 من الجاري، بأن "أحد الأبطال المدججين بالسلاح" قد قام "بالاعتداء بالضرب المبرح على الدكتور (سام) الذي يناوب في قسم الإسعاف". وأن ذلك حصل "في الوقت الذي كانت فيه إدارة مستشفى تشرين تشعل الشموع للذكرى العطرة لإحدى الطبيبات الروسيات". وطالبت الصفحة باتخاذ إجراءات بحق المعتدي "بدلا من أخذ الصور التذكارية وإشعال الشموع". حسب ما ورد في منشورها.

أثار الخبر كثيراً من التعليقات التي عبّرت عن استيائها لقيام المعتدي بالتهجم على طبيب. وقامت عشرات الصفحات والمواقع الموالية بنشر نبذة عن الخبر، دون الخوض في تفاصيله. إلا أن مدير المستشفى الذي حصلت فيه الواقعة، الدكتور منير عثمان، وفي معرض ردّه على ما اعتبرها "مبالغات" في تغطية الخبر، أكّد أن الاعتداء حصل، في الوقت الذي كان يتم فيه "إشعال الشموع كوقفة تضامنية مع الطائرة الروسية". حيث قال لصحيفة "صاحبة الجلالة" السورية الإلكترونية الموالية المرخّصة، إن "مرافق المريض خرج عن طوره، نتيجة حالته الانفعالية، التي دفعته للإمساك بالطبيب المناوب من المريول (الرداء الطبي الأبيض) طالباً منه النظر إلى الصورة الشعاعية، لتثار بلبلة لمدة 10 دقائق، بالتوازي مع حضور طبيبة روسية جاءت مع منظمات إنسانية حيث قامت بزيارة المستشفى، وإحضار بعض المساعدات الطبية، فبادرت المستشفى بإشعال الشموع كوقفة تضامنية مع الطائرة الروسية المنكوبة كنوع من رد الجميل". متهماً الصفحات الموالية التي نشرت خبر واقعة الاعتداء بـ"التضليل الإعلامي".

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الرسمية "سانا" بتاريخ اليوم نفسه الذي وقعت فيه حادثة الاعتداء، أي 27 من الجاري، خبراً عن فعالية أقيمت في مستشفى تشرين الجامعي تم فيها "إضاءة الشموع ووضع الأزهار على مدخل المستشفى تحية لأرواح ضحايا طائرة توبوليف 154 وزرع شجرة زيتون في حديقة المستشفى تكريماً للدكتورة اليزابيت جلينكا إحدى ضحايا الطائرة".

ومما يظهر في الصور التي طالعها "العربية.نت" ونشرتها "سانا" فإن طاقم المستشفى المذكور من أطباء وممرضين وإداريين، وعلى رأسهم مدير المستشفى، كان منهمكاً بتكريم الدكتورة جلينكا. الأمر الذي دفع بالمريض للاشتباك مع الدكتور الذي لم يستجب له، بداية، بسبب انشغاله بالوقفة التضامنية، مما اضطر مرافق المريض بأن يمسكه من ردائه الأبيض وجرّه إليه، غصباً واحتجاجاً على الإهمال، وهو يتوسّل إليه مجرد النظر على الصورة الشعاعية الطبية التي يحملها. ثم تطور الأمر ليصبح "ضرباً مبرحاً وشتائم" كما قالت صفحة "مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية" الفيسبوكية.